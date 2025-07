Най-възрастният маратонец в света загина в катастрофа

Б ритански бегач, смятан за най-възрастния в света, завършил маратон, загина при пътнотранспортно произшествие на 114-годишна възраст, съобщава Sky News.

Фауджа Сингх е бил блъснат от кола и е получил фатални наранявания, докато се е опитвал да пресече път в родното си село Беас Пинд в Индия.

Новината за смъртта му беше потвърдена от неговия лондонски клуб по бягане и благотворителна организация „Сикхс ин д Сити“.

Сингх живееше в Илфорд от 1992 г. и се превърна във вдъхновение за безброй спортисти, като участваше в маратони след 100-годишнината си.

RIP Fauja Singh Ji who passed away at 114.

He took up running after losing his wife & son, turning grief into purpose. He dedicated his life to his Sikh faith (seva) raising over £100,000 for charity.



At 100 he was the world’s oldest marathon runner. A beacon of inspiration 🙏🏽 pic.twitter.com/GkjLXiMmY8