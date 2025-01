Почина магарето, вдъхновило анимационния герой в „Шрек“

М агарето, което се смята, че е вдъхновило героя на Еди Мърфи във филмите за Шрек, почина на 30-годишна възраст.

Миниатюрното магаренце Пери е починало, след като се е борило с болезнено заболяване на копитата, наречено ламинит, съобщава Palo Alto Online.

Магаренцето е родено през 1994 г. и от тригодишна възраст живее в парка „Барън“ в Пало Алто, Калифорния.

В изявление в Instagram паркът заяви, че е „съкрушен“ от смъртта на Пери.

„Той беше обичан член на нашата общност и знаем, че много хора ще бъдат трогнати от неговата кончина. Скоро ще бъдат обявени планове за възпоменание“, се добавя в съобщението.

Първият филм за Шрек излиза на екран през 2001 г. при огромен успех на критиката и печели „Оскар“ за най-добър анимационен филм.

Той разказва историята на самотен людоед, който се сприятелява с говорещо магаре на име Магаре, известно с хумора си.

