Почина известна актриса, двукратна носителка на "Оскар"

Н осителката на "Оскар" актриса и бивш депутат Гленда Джаксън почина на 87-годишна възраст, съобщи нейният агент, цитиран от ВВС.

Джаксън става международна звезда през 70-те години на миналия век, печелейки Оскар за Women In Love и A Touch of Class и получава още две номинации.

Тя също участва като кралица Елизабет I в едноименната драма на BBC.

Политиката винаги е била важна и тя се отказва от актьорството, за да се присъедини към Камарата на общините като депутат от Лейбъристката партия в северен Лондон от 1992 до 2015 г.

Това включва две години като младши министър на транспорта в новото лейбъристко правителство на Тони Блеър от 1997 г.

Waking up to this news is very hard to believe. Thank you Glenda Jackson for the countless times you graced our screen with beautiful, fun, and expert characters. What you’ve done is incomparable. Will be dearly missed💔 https://t.co/BmEN2HWXOp pic.twitter.com/43Uh2fD3F3