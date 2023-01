Почина известният грузински актьор Вахтанг Кикабидзе

И звестният грузински актьор Вахтанг Кикабидзе почина на 84 години, съобщи ТАСС, позовавайки се на грузинския телевизионен канал "Мтавари архи", предаде БТА.

Georgian actor and singer Vakhtang Kikabidze died at 84. Vakhtang was a great friend of Ukraine. Rest in peace man of light. pic.twitter.com/U5Fk8wzefL