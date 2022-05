Почина литературният суперагент Морт Янклоу

Л итературният суперагент Морт Янклоу, чиито клиенти са били Роналд Рейгън и Барбара Уолтърс, почина на 91-годишна възраст, съобщава Асошиейтед прес.

Морт Янклоу е един от най-колоритните корпоративни адвокати, който превръща литературните агенти в завладяващи супергерои. Бил е консултант на влиятелни издатели, писатели, политици и лидери, от Роналд Рейгън и Ал Гор до писателите Дейвид Маккълоу и Барбара Уолтърс.

Морт Янклоу почина в сряда от сърдечна недостатъчност в дома си във Уотър Мил, Ню Йорк, само дни преди да навърши 92 години.

„Морт беше като фар на позитивност и надежда в един несигурен свят“, каза Лин Несбит, с която Янклоу създава „Янклоу и Несбит“. „Излъчваше оптимизъм и в резултат клиентите, семейството и приятелите му винаги се учеха и опираха на опита му“.

Янклоу е сред първите от т.нар. „суперагенти“. Превръща се в такъв напълно случайно, като помага в създаването и издаването на книгата на своя стар приятел – авторът на речи и колумнист Уилям Сафайър. Бързо овладява новата си професия и се превръща в хитов автор, джентълмен с адвокатски опит, наясно с маркетинга и дребния шрифт, който знае как да бъдат продавани истории за милиони долари.

„Морт въведе издателите в космическата ера“, казва изпълнителният директор на „Саймън и Шустър“( Simon & Schuster) Джони Евън пред списание „Ню Йорк“ през 1987 г.

Янклоу бил толкова енергичен, че можел да диктува десетки писма на ден, да печели на тенис корта и в заседателната зала, вихър от впечатляващ интелект. Никога не се страхувал да изтъква собствените си постижения. Той обичал да припомня, че някои от договорите, които е сключил, са на стойност повече от 25 милиона долара.

