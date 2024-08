Почина Джак Ръсел

Д жак Ръсел, основател и вокалист на Great White, е починал.

Той бе на 63 години, съобщи Daily Mail.

Групата съобщи за смъртта на Ръсел в изявление в петък, след като той почина в четвъртък, заобиколен от семейството си, включително съпругата Хедър Ан и сина Матю Хъко.

Причината за смъртта му е "деменция и множествена системна атрофия", които са повлияли на двигателните му умения, заяви представител на Ръсел пред TMZ.

Former Great White singer Jack Russell has passed away at the age of 63.



Here is Great White performing "Once Bitten Twice Shy" Live on MTV's Big Show 1989.



Rest In Peace legend.#GreatWhite pic.twitter.com/8lAS0HUaVf