Почина Дон Евърли от легендарните "Евърли брадърс"

П евецът и автор на песни Дон Евърли, който заедно с брат си сформира емблематичното рокендрол дуо "Евърли брадърс", почина на 84-годишна възраст, съобщават световните агенции, предаде БТА.

Евърли е починал в събота в Нашвил, Тенеси - столицата на кънтри музиката. Причината за кончината му не се посочва.

US rock 'n' roll star Don Everly dies aged 84 https://t.co/Evfd5HLPcK — BBC News (World) (@BBCWorld) August 22, 2021

"Дон живя с това, което чувстваше в сърцето си.

Той изрази своята признателност за възможността да изживее мечтите си... със своята сродна душа и съпруга Адела, и да споделя музиката, която го направи единия от братята Евърли", се казва в изявлението, направено от семейството му за в. "Лос Анджелис таймс".

По-младият брат на Дон Евърли, Фил Евърли, почина през 2014 г.

на 75 годишна възраст, припомнят агенциите.

"Евърли брадърс" са известни с хитовите си песни от 50-те години на миналия век "Bye Bye Love", "Wake Up Little Susie", "All I Have to Do Is Dream", "When Will I Be Loved", "Cathy's Clown", "('Til) I Kissed You" и "So Sad (to Watch Good Love Go Bad)".

Дуото се разпада през 1973 г., но се събира отново десетилетие

по-късно и издава още три албума.

"Евърли брадърс" са сред първите въведени в Залата на славата на рокендрола през 1986 г. заедно с Елвис Пресли, Джеймс Браун, Литъл Ричард, Фатс Домино, Рей Чарлз, Чък Бери, Сам Кук, Бъди Холи и Джери Лий Луис.

Музиката на "Евърли брадърс" е повлияла на цяло поколение групи през 60-те години

- от Джон Ленън и Пол Маккартни от "Бийтълс", които в началото на кариерата си са известни като "Форевърли брадърс", до "Саймън и Гарфънкъл", "Бийч бойс", "Бърдс".