Дизайнерът Рохит Бал, обличал холивудски звезди и супермодели, почина на 63 години

Р охит Бал, един от най-известните индийски модни дизайнери, почина на 63-годишна възраст след продължително боледуване, предаде Би Би Си, като цитира Съвета за моден дизайн на Индия.

Организацията публикува информация за неговата кончина, настъпила на 1 ноември, в Инстаграм, като отбеляза, че работата на Бал е "предефинирала индийската мода".

Един от първите дизайнери в страната, Рохит Бал популяризира модния дизайн като професия през 90-те години на миналия век, отбелязва Би Би Си.

Rohit Bal, one of India's most iconic fashion designers, passed away on Friday at a hospital in South Delhi following a heart attack, at the age of 63.

Той е принуден да отсъства дълго време заради влошеното си здраве, но само преди седмици се завърна.

Моделите на Бал печелят признание заради задълбоченото му разбиране на индийския текстил и педантичното внимание към детайлите, припомня Би Би Си.

Неговите творения са носени от холивудски звезди и супермодели, а той се превръща в синоним на съчетаването на богатото културно наследство на Индия със съвременен стил.

Холивудските актриси Ума Търман, Памела Андерсън, супермоделите Синди Крауфорд, Наоми Кембъл носят негови модели. През 2001 г. тенис звездата Анна Курникова дефилира в ревю на Бал в Париж.

Индийският дизайнер е най-известен с мотивите на лотоси и пауни, използва материи като кадифе и брокат, а творенията му са сложни, вдъхновени от индийското величие и кралски особи.

Той изработва костюми за популярни индийски продукции, а също проектира униформите на кабинния екипаж на авиокомпанията "Бритиш еъруейз" (British Airways), отбелязва Би Би Си.

