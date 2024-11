Почина бившият министър от кабинета на Блеър Джон Прескот

Б ившият заместник министър-председател на Великобритания Джон Прескот почина на 86-годишна възраст след борба с болестта на Алцхаймер, съобщи семейството му.

Бившият профсъюзен активист беше депутат в продължение на 40 години и беше ключова част от Новите лейбъристи при управлението на сър Тони Блеър.

Семейството му заяви, че той е „прекарал живота си в опити да подобри живота на другите, борейки се за социална справедливост и защита на околната среда“.

John Prescott was a giant of the Labour movement.



As Deputy Leader and Deputy Prime Minister he served our party and our country with distinction.



The Labour Party sends deepest condolences to Pauline, John’s family, and everyone who knew and loved him.



