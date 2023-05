Почина басистът на групата "Смитс"

Б асистът на групата "Смитс", Анди Рурк, почина от рак на панкреаса на 59-годишна възраст, предадоха АФП и АП.

За кончината му съобщи Джони Мар, бивш китарист на английската рок банда от 80-те години.

We are very sad to hear of the passing of Andy Rourke, the much revered bassist of The Smiths.



Johnny Marr confirmed "with deep sadness" that Rourke had died.



Our thoughts are with his family and friends.



