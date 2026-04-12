Почина бащата на датската кралица

Джон Далглиш Доналдсън си е отишъл от този свят на 84-годишна възраст на австралийския остров Тасмания

12 април 2026, 11:18
Д жон Далглиш Доналдсън, бащата на кралицата на Дания, почина в Хобарт на австралийския остров Тасмания на 84-годишна възраст, съобщиха от двореца в Копенхаген, предаде ДПА.

В съобщението се посочва, че здравето на Доналдсън се е влошило през последните години.

Кралица Мери, съпругата на крал Фредерик, за последен път е посетила баща си в края на март, когато са "прекарали ценно време заедно", съобщи дворецът.

"Тежко ми е на сърцето, а мислите ми са мрачни. Моят възлюбен баща си отиде", каза кралицата.

"Но знам, че когато скръбта утихне, спомените ще озарят деня ми, а това, което ще остане най-силно, е любовта и благодарността за всичко, което той ми даде и ме научи", добави кралицата, според официалното изявление.

Доналдсън, професор по приложна математика, е роден в Шотландия и почина в събота. Семейството ще организира частна църковна служба на по-късна дата.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово

Издирват млад мъж от Девня

Той страда от параноидна шизофрения и е в неизвестност от четвъртък вечер

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Крехкото спиране на огъня беше поставено под съмнение още в първите часове

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри“ хранителният му ефект

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Великден съчетава християнското преклонение пред Възкресението с древни езически символи като яйцето и заека, вкоренени в хилядолетните традиции за пролетното равноденствие, обновлението на природата и триумфа на светлината над мрака

Унгария гласува на парламентарни избори

Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Екипът на Vesti.bg ви пожелава здраве, благоденствие и светлина в душите!

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Колко време отнема чифтосването при кучетата

1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

1

Великден идва с разкъсване на облаците

Гала и Мари: История за обичта, която не се разклаща, и силата да продължиш напред

Великден е! Денят, в който сърцето си спомня кое е важно

Историческо: жена стана старши треньор в Бундеслигата

Левски: Нека всички бъдем по-смирени и добри

Христос Воскресе!

Повече слънце за Великден, температурите скачат до 18 градуса

