Почина бащата на датската кралица

Д жон Далглиш Доналдсън, бащата на кралицата на Дания, почина в Хобарт на австралийския остров Тасмания на 84-годишна възраст, съобщиха от двореца в Копенхаген, предаде ДПА.

В съобщението се посочва, че здравето на Доналдсън се е влошило през последните години.

Кралица Мери, съпругата на крал Фредерик, за последен път е посетила баща си в края на март, когато са "прекарали ценно време заедно", съобщи дворецът.

"Тежко ми е на сърцето, а мислите ми са мрачни. Моят възлюбен баща си отиде", каза кралицата.

"Но знам, че когато скръбта утихне, спомените ще озарят деня ми, а това, което ще остане най-силно, е любовта и благодарността за всичко, което той ми даде и ме научи", добави кралицата, според официалното изявление.

Доналдсън, професор по приложна математика, е роден в Шотландия и почина в събота. Семейството ще организира частна църковна служба на по-късна дата.