Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Б ританският журналист и писател Антъни Кийт Грей (5 юли 1938 – 11 октомври 2025) се е споминал на 87-годишна възраст в родния си град Норич, Англия, съобщават дъщеря му и близки, пише Reuters.

Грей придоби световна известност, след като през юли 1967 г., докато работеше като кореспондент на агенция Reuters в Пекин, бе поставен под домашен арест по време на Културната революция — мярка, възприемана като ответна реакция от китайските власти към задържането на китайски журналисти в Хонконг.

Задържането му продължи около 26–27 месеца.

По време на месеци на самота и психическо напрежение Грей преживява физическо насилие, загубата на домашния си любимец и постоянен страх — но въпреки това никога не е опростил преживяното за сметка на своята човечност.

Ранен живот и журналистически път

Антъни Грей е роден на 5 юли 1938 г. в Норич, Англия, второ дете на шофьор и магазинерка. След развода на родителите му, той е израснал основно с майка си.

На 16 години напуска училище и постъпва в казарма, където служи в британските ВВС в Глазгоу. Твърде късно се разбира, че очилата биха му попречили да стане пилот, и така той навлиза в света на журналистиката.

През 1960 г. се присъединява към вестник „Eastern Daily Press“ в Норич, а по-късно и към агенция Reuters, където е изпратен първо в Берлин, а след това и в Пекин.

Пленът в Китай

През януари 1967 г. Грей получава предложение да замине за Пекин – „мечтата на кореспондента“, както сам той я описва. Reuters

На 21 юли същата година китайското външно министерство го уведомява, че не може да напусне дома си — официално във връзка със задържането на китайски журналисти в Хонконг.

След това, на 18 август, група Червени гвардейци нахлуват в дома му, малтретират го физически, убиват котката му и изписват лозунги по стените — сцени, които оставят дълбок отпечатък върху него за цял живот.

Въпреки всички унижения и психологическия натиск, Грей намира начин да оцелява чрез писане на дневник и кросворди, както сам споделя: „Ще заема празнотата на времето като мисля клишета и разговорни фрази и измислям … гатанки“ („I would occupy the emptiness of time by thinking of clichés and colloquial phrases …“)

Той оцелява, но травмата остава — дълго време след освобождението му Грей е диагностициран с посттравматично стресово разстройство (ППСР).

След завръщането и по-късният живот

След освобождението си през октомври 1969 г. Грей продължава журналистическата си кариера, работи за BBC, пише романи и създава благотворителни организации като Hostage Action Worldwide, насочени към подпомагане на други държавни заложници.

Един от известните му романи е „Saigon“, а темите му често обхващат международни кризи и психологическите последици от екстремни ситуации.

Грей също така проявява интерес към неутрадиционни теории — включително и към възможността за извънземен живот — което в по-късен момент предизвиква както обществен интерес, така и критика.

Наследство и значимост

Антъни Грей остава в историята не само като един от първите западни журналисти, задържани по време на Културната революция, но и като символ на журналистическата свобода, на човечността в екстремни условия и на „мирното“ отношение към бившите си пленители.

Той сам казва: „Не мисля, че Пекин се грижеше отчаяно за работниците в медиите в Хонконг сам по себе си … бях просто хванат в битка за лице между две непримирими правителства.“