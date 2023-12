Почина актьорът Райън О'Нийл

Н оминираният за "Оскар" актьор Райън О'Нийл, звезда от няколко знакови филма, включително "Любовна история" и "Хартиена луна", почина на 82.

„Баща ми почина мирно днес, с неговия любящ екип до него, който го подкрепяше и го обичаше, както той би нас“, написа синът му Патрик О'Нийл.

Той добави: „Баща ми Райън О'Нийл винаги е бил моят герой. Гледах на него и той винаги беше по-велик от живота.”

Пробивната роля на Райън О'Нийл идва през 1964 г. в сериала "Peyton Place".

След участието си в няколко телевизионни сериала през 60-те години на миналия век, О'Нийл остави незаличима следа в киното в адаптацията от 1970 г. на романа на Ерих Сегал „Любовна история“, в която играе заедно с Али Макгроу. Сълзливият филм разказва историята на богат човек от Айви Лига (Райън О'Нийл), който се жени за открито и непочтително момиче (Макгроу), само за да я види как умира от смъртоносна болест. Освен всичко друго, то популяризира репликата „Любовта означава никога да не трябва да казваш, че съжаляваш“.

Филмът беше огромен хит, осигурявайки голям тласък на Paramount Pictures (който беше управляван от тогавашния съпруг на Али Макгроу, Робърт Еванс), и въпреки че утвърди Райън О'Нийл като класически главен мъжки образ - и му спечели номинация за "Оскар" в процесът – той също намери успех в комедията, играейки срещу Барбра Стрейзънд в „Какво става, док?“ и „Основното събитие“.

В X (бивш Twitter) Стрейзънд каза, че е „тъжна“ да чуе новината за смъртта на актьора.

„Той беше забавен и очарователен и ще бъде запомнен“, написа тя .

So sad to hear the news of Ryan O’Neal’s passing. ❤️ We made two films together, What’s Up, Doc? and The Main Event. He was funny and charming, and he will be remembered. pic.twitter.com/Z9ADMv2R5T