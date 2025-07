Почина актьор от „Междузвездни войни“

Б ританският актьор Кенет Коли, най-известен с ролята си на адмирал Пиет в оригиналната трилогия на „Междузвездни войни“, почина на 87-годишна възраст. Смъртта му настъпи след усложнения от COVID-19 и пневмония.

Новината беше потвърдена от неговия агент Джулиан Оуен. В изявлението си Оуен съобщи, че Коли е починал в неделя, 30 юни, в дома си в Кент, Англия, след като се е заразил с COVID-19 и е развил пневмония. Би Би Си първи съобщиха за кончината му.

„Кен Коли беше един от най-добрите ни актьори с кариера, обхващаща 60 години“, заяви Оуен. „Той работеше неуморно на сцена, в киното и телевизията, изпълнявайки разнообразни роли – от Исус в Животът на Брайън на Монти Пайтън до мрачни и ексцентрични образи във филмите на Кен Ръсел и Виенския херцог в Мяра за мярка на Шекспир за BBC.“

Оуен поясни, че Коли е бил приет в болница след падане, при което е наранил ръката си. Малко след това се е заразил с COVID-19, което довело до развитието на пневмония. „Кен почина спокойно, с приятели край леглото си“, добави той.

Една от най-запомнящите се роли на Коли е тази на адмирал Пиет – имперски офицер, който се появява заедно с Дарт Вейдър в "Империята отвръща на удара" (1980) и "Завръщането на джедаите" (1983). Според статия на The Atlantic от 2015 г., участието му и в двата филма го прави единствения актьор, изиграл имперски офицер, който се появява в повече от един филм от оригиналната трилогия.

