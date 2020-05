По време на пандемия: Стриптийз клуб с оригинална идея

К оронавирусът накара цели индустрии по света да затворят заводите си, а на други бизнеси даде възможността да се адаптират към условията, за да продължат да правят пари. Последното важи и за стриптийз клуб в Орегон, чийто собственик се оказа много комбинативен в създалите се условия.

Интересното е, че сега клубът му предлага храна за вкъщи, а едва ли посетителите на стриптийз клубове някога са ги посещавали, за да вечерят. Наречена “Food 2 Go-Go,” услугата е измислена от Шон Болден, собственик на клуб Lucky Devil Lounge в Портланд.

Болден решава, че ще остане в бизнеса, ако предложи доставка на храна от стриптизьорки.

Thanks @LuckyDevil_PDX for the killer food and even better show. Nice slice of old Portland. pic.twitter.com/4EKi1xzuH2