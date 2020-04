Рисковете в ефир: полугола жена зад ТВ водещ

И спанският телевизионен водещ Алфонсо Мерлос изпадна в неловка ситуация, след като оскъдно облечена жена се появи на екрана, докато той бе включен на живо от дома си в предаване на испанския YouTube канал Estado de Alarma.

Неприятностите за 41-годишния Алфонсо Мерлос обаче не свършиха дотук. Наблюдателни зрители разкриха, че жената не прилича на приятелката му - риалити звездата от Биг Брадър Испания Марта Лопес, и разпознаха 27-годишната журналистка Алексия Ривас. Освен в изневяра, се стигна дори до обвинения, че Мерлос и Ривас са нарушили строгите мерки за социално дистанциране заради коронавируса.

След като запази мълчание няколко дни, въпреки медийния интерес, телевизионният водещ се извини публично на бившата си приятелка и обясни, че те вече не се виждат. "Нямам проблем да поискам прошка, въпреки че не съм искал да нараня никого", каза той.

Алексия Ривас коментира пред медии, че с Мерлос се виждат от три седмици и той й казал, че не е семеен. Марта Лопес обаче каза, че са били двойка с Алфонсо по това време и нарече поведението му "неприятно" и "срамно".

