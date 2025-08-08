Пламна предградие на Атина, горят къщи, загинал

Г олям пожар избухна днес около 14 ч. край селището Кератея, източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Поне един човек загина.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява изключително бързо и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Силният вятър усложнява ситуацията, а в област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. Изведени са 10 възрастни жители.

Според първоначалната информация, тялото на жертвата е било открито от негови близки, които се притеснили, когато разбрали, че той не е успял да напусне мястото навреме.

Загиналият е бил местен жител, който се е опитал да избяга от огнената стихия, но не е успял.

„В близост до мястото, където е започнал пожарът, в Тогани Кератеа, по време на гасенето на тухлена постройка, където според информацията е живял постоянно възрастен мъж, пожарникарите са открили тялото му“, заяви говорителят на пожарната служба Василис Ватракоянис, на извънредна пресконференция.