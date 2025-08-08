Свят

Пламна предградие на Атина, горят къщи, евакуират хора

Силният вятър усложнява ситуацията, а в област Атика е в сила червен код за опасност от пожари

8 август 2025, 17:38
Пламна предградие на Атина, горят къщи, евакуират хора
Източник: EPA/БГНЕС

Г олям пожар избухна днес около 14 ч. край селището Кератея, източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява изключително бързо и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Горски пожар пламна в Северна Гърция

Силният вятър усложнява ситуацията, а в област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. Изведени са 10 възрастни жители. Няма сведения за пострадали хора.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
пожар Гърция
