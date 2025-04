Пясъчна буря прати над 1000 души в болница в Ирак

П овече от хиляда души са останали с респираторни проблеми, след като пясъчна буря връхлетя централните и южните части на страната, съобщиха здравни служители., съобщи Би Би Си (BBC). Един медик в провинция Мутана съобщи пред агенция AFP за най-малко 700 случая на това, което според него може да се определи като задушаване.

Кадри, споделени онлайн, показват

райони, покрити с гъста оранжева мъгла, като местните медии съобщават за прекъсвания на тока и спиране на полетите в редица региони.

Пясъчните бури са често срещани в Ирак, но някои експерти смятат, че стават все по-чести поради изменението на климата.

Пешеходците и полицаите носеха маски за лице, за да се предпазят от праха, а парамедиците бяха на място, за да помогнат на хората със затруднено дишане.

Болниците в провинция Мутана в Южен Ирак са получили най-малко „700 случая на задушаване“, каза местен здравен служител.

