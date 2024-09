Арестуваха сириец за заговор за убийство на германски войници

Д вадесет и седем годишен сирийски гражданин, заподозрян в изповядване на радикален ислямизъм, е бил арестуван заради план за убийството на германски войници с мачете в баварския град Хоф, казаха днес прокурори, цитирани от Ройтерс.

Обвиненият си е набавил два ножа мачете с дължина около 40 сантиметра. Той планирал да нападне войници на Бундесвера в Хоф по време на обедната им почива и да убие възможно най-много от тях, се казва в изявлението на прокуратурата. "С действието обвиненият е искал да привлече внимание и да създаде чувство на несигурност сред населението."

A 27-year-old #Syrian man who allegedly planned to attack #German army soldiers using “machetes” was arrested on Thursday on charges of planning “a serious act of violence endangering the state," local German authorities in Munich said on Friday - AFP pic.twitter.com/APVDEaYEoi