Пазаруването на живо: Новата революция в онлайн търговията

С лед като завършва университет, Келси Кракора започва да работи на пълен работен ден в ресторант, където е барман и сервитьор. Преди това се е занимавала с онлайн продажби на дрехи, но на непълен работен ден.

През 2021 г. обаче всичко се променя за базираната в Кливланд Кракора. Тя преминава към продажба на дрехи в платформите Whatnot и Poshmark – онлайн пазари, на които хората могат да продават артикули, използвайки и видео на живо, пише ВВС.

„Първото ми шоу на живо с Poshmark беше на 27 ноември 2022 г. Продадох нула неща в първото си шоу… но това не продължи дълго!“, споделя тя.

Сега тя продава около 100 артикула по време на всяко шоу, като генерира продажби на стойност около $1000. Нейните предавания обикновено продължават по три часа и тя провежда между две или три седмично.

„Тези събития са приобщаващи и приветливи, можете да пазарувате по пижама и няма нужда да се отправяте към търговския център“, казва Кракора.

Пазаруването на живо е популярно в Азиатско-тихоокеанския регион от известно време, където социални мрежи като китайската Douyin редовно организират стриймове за пазаруване на живо. Въпреки това, сега европейски и американски марки също експериментират с този нов начин за продажба на своите продукти.

Пазаруването на живо е нещо като нова версия на каналите за пазаруване, като QVC, в които зрителите могат да се обадят и да купят демонстрираните продукти, но пазаруването на живо предлага по-бърз и директен начин за покупка, особено в ерата на еднокликовите покупки, които стават все по-популярни сред онлайн търговците на дребно като Amazon.

Освен това, с нарастващото отсъствие на кабелна телевизия сред по-младите поколения, каналите за пазаруване вече нямат същото значение, както преди. Според оценки, пазарът за пазаруване на живо е достигнал $32 милиарда, като най-активните сегменти са модата, козметиката и колекционерските предмети.

Проучване от 2024 г. на платформата за дигитална търговия VTEX установи, че 45% от потребителите в САЩ са разглеждали или купували от събития за пазаруване на живо през последните 12 месеца.

Гийом Форе, главен изпълнителен директор на LiveMeUp, който предлага софтуер за видео пазаруване на живо, си спомня кога интересът към този тип пазаруване нарасна: „Когато Instagram представи Reels и когато YouTube пусна Shorts, видяхме, че пазаруването на живо наистина започва да набира скорост.“ Той забелязал, че уроците и видеоклиповете с инструкции, като например как домакините на стриймовете могат да научат купувачите да нанасят грим или да аранжират цветя за букети, станали популярни в събитията за пазаруване на живо.

Въпреки това, някои анализатори смятат, че пазаруването на живо вероятно ще има ограничена привлекателност.

„Много компании са опитвали пазаруване на живо, но това просто не постига мащаб“, заявява Сухарита Кодали, анализатор на дребно във Forrester Research. „Може би работи в Китай, където те нямат същата гъстота на магазините, която имаме в САЩ, където е по-добре потребителите да отидат и да пробват нещо, вместо да гледат как домакин пробва дреха“, добавя тя.

Джонатан Рейнолдс, академичен директор на Оксфордския институт за управление на търговията на дребно към Оксфордския университет, също подчертава, че китайският пазар е различен. „В Китай така наречените ключови лидери на общественото мнение (KOL), като Li Jiaqi, известен като „Крал на червилата“, са добре установени“, обяснява той. „Ли внимателно е изградил личната си марка, за да демонстрира своя опит и да изгради доверие сред потребителите. KOL също работят в рамките на много по-сложни платформени екосистеми“, добавя Рейнолдс.

Дори Кракора признава, че не всички продукти са подходящи за пазаруване на живо. Например, тя предпочита да пазарува дънки на място. „Висока съм и имам специфични кройки дънки, които нося“, казва тя, „и има изпитани стилове и марки, които харесвам“.

Брус Уиндър, анализатор на търговията на дребно в Торонто, също смята, че за някои потребители удобството на пазаруването на живо може да бъде твърде привлекателно. „Потребителите може да се пристрастят към шоуто или канала… и някои потребители може да не могат да спрат да гледат и да харчат, тъй като се увличат от момента“, добавя той.

Въпреки тези потенциални проблеми, големи марки и платформи започнаха да се включват в пазаруването на живо. Компании като Nordstrom, Kit Kat, Samsung и L'Oreal продават продукти по време на тези стриймове, като домакините демонстрират нови или намалени стоки, а платформи като Amazon, eBay, TikTok, YouTube и Instagram също се присъединяват към Poshmark в организирането на събития.

