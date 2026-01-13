Свят

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Константинополската църква е майка и на Руската църква

13 януари 2026, 19:56
Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия
Източник: AP/БТА

В селенската патриаршия определи като фантастика и фалшиви новини твърденията на руското външно разузнаване, обвинило вчера патриарх Вартоломей в сътрудничество с британското разузнаване и нарекло го „антихрист в расо“, съобщава гръцката телевизия „Скай“.

„Фантастичните сценарии, фалшивите новини, хулите и измислените информации от всякакъв вид не обезсърчават Вселенската патриаршия да продължава служението и вселенската си мисия“, се казва в изявление на патриаршията.

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Вчера в прессъобщение, разпространено от ТАСС, руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви, че по нейна информация „Константинополският патриарх Вартоломей продължава разколническата си дейност в православното църковно пространство“. Според СВР той е „насочил черното си око към страните от Балтика“, а „този „дявол в плът“, обзет от идеята да изтласка руското православие от територията на балтийските държави, е установил там напълно контролирани от Фенер църковни структури“, се казва в необичайното по своя език съобщение на руското външно разузнаване.

В документа се твърди, че за тази цел Вартоломей е поддържан по всякакъв начин от британските специални служби, които активно подклаждат русофобски настроения в страните от Европа. „С тяхната подкрепа затъналият в смъртния грях на разкола Вартоломей е намерил общ език с властите на балтийските държави в усилията да внесе смут в руския православен свят. Като се опира на идейни съюзници в лицето на местни националисти и неонацисти, той се опитва да откъсне Литовската, Латвийската и Естонската православна църква от Московската патриаршия чрез съблазняване на техните свещеници в изкуствено създадените от Константинопол марионетни религиозни структури“, продължава руското разузнаване.

Руският патриарх Кирил е работил през 70-те за КГБ

То допълва, че Вартоломей има намерение да предостави автокефалия на Черногорската православна църква. „Агресивните апетити на „константинополския антихрист“ не се ограничават до Украйна и Прибалтика, той постепенно включва в своето коварство и страни от Източна Европа. За да нанесе удар по „особено опърничавата“ Сръбска православна църква той има намерение да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“, се казва в съобщението на СВР.

Руското разузнаване допълва, че „в църковните кръгове отбелязват, че Вартоломей буквално разкъсва живото Тяло на Църквата. Сам себе си той уподобява на лъжепророците, за които се говори в Проповедта на планината: „(Те) дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители“.

В отговора на Вселенската патриаршия се посочва, че „Константинополската църква, майка и на Руската църква – изразява дълбоката си скръб от новата руска атака срещу личността на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей, която този път отправиха държавни служби на страната. От 2018 г., когато Вселенската патриаршия реши да предостави автокефален статут на Църквата на Украйна, Църквата майка избягваше да коментира безбройните подобни атаки, които произлизаха или от църковни, или от политически лица в Русия. Същото прави и днес“.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Вселенска патриаршия Патриарх Вартоломей Руско разузнаване
