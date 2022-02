Откриха мъртъв актьора от "Живите мъртви" Моузес Моузли

О тиде си американският актьор Моузес Моузли, предаде ЮПИ, като цитира неговия мениджър.

31-годишният актьор, известен с ролите си в "Живите мъртви", "Пазители", "Игрите на глада: Въпламеняване" е открит мъртъв в щата Джорджия.

Според сайта TMZ смъртта на Моузес Моузли е настъпила в резултат на рана от огнестрелно оръжие. Основната версия на разследващите е, че става въпрос за самоубийство.

Тялото на актьора е открито миналата седмица в Стокбридж, щата Джорджия, след като семейството му го обявило за изчезнал. Няколко дни роднините не успявали да установят контакт с него.

The Walking Dead actor Moses J. Moseley has died, aged 31, after going missing last week. https://t.co/2bNPQP0meZ pic.twitter.com/4MaIzPuTKk