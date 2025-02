Откриха череп на "царя на древната египетска гора"

П аленотолози откриха почти цял череп на древен хищник, известен като "царят на египетската гора". Този вид е изчезнал преди около 25 милиона години, оставяйки учените да се опитват да разберат защо всички екземпляри са измрели.

Сега, международен екип от палеонтолози е открил ново парче от пъзела — почти цял череп на неидентифициран до момента вид хиенодонт.

Това откритие може да приближи учените до разкрития за тези свирепи създания и тяхната еволюционна история.

Фосилът, открит във Фаюмската депресия в западната пустиня на Египет, е най-пълният череп от подсемейството hyaenodonta Hyainailourinae, открит в Африка. Черепът датира от ранната олигоценска епоха, преди около 30 милиона години, според проучване, публикувано в понеделник в Journal of Vertebrate Paleontology.

Водещият автор на изследването, Шорук Ал-Ашкар, докторант в Центъра по палеонтология на гръбначните животни на университета Мансура и научен сътрудник в Американския университет в Кайро, си спомня с вълнение за момента, когато черепът е бил открит през 2020 година. "Беше невероятен момент", казва Ашкар. "Този череп е важен не само защото е пълен и триизмерен, а и защото ни предоставя нови черти, които ще ни помогнат да научим повече за тази изчезнала група месоядни животни."

Изследователите нарекоха новия вид Bastetodon syrtos в чест на древноегипетската богиня Бастет, която често е изобразявана с котешка глава. Името е избрано поради уникалната, по-къса муцуна на вида в сравнение с други хиенодонти. Според изследването, в комбинация с остри зъби, наподобяващи ножове, муцуната на Bastetodon би осигурила изключително мощна захапка. "Можем откровено да кажем, че Bastetodon е бил царят на древната египетска гора", добавя Ашкар.

🦖Discovery of Bastetodon Syrtos Skull Sheds Light on Ancient Egyptian Apex Predators



With their sharp, catlike teeth and doglike bodies, hyaenodonts once reigned supreme as apex predators, only to vanish from the Earth around 25 million years ago, leaving scientists puzzled… pic.twitter.com/5kRfm2rk94