Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Я понските власти съобщиха, че обект, наподобяващ фюзелаж на хеликоптер, е открит малко след 16:00 часа местно време на склона на кратера на планината Накадаке, един от петте върха, изграждащи планината Асо, в префектура Кумамото в югозападна Япония, пише Tanjug.

Метеорологичните условия бяха неблагоприятни тази сутрин над района, където туристически хеликоптер с трима души на борда изчезна по-рано.

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души. Двама пътници от китайския регион Тайван и 64-годишен японски пилот са били на борда на хеликоптера, който е загубил връзка около 10 минути след излитането, според оператора на самолета Takumi Enterprises в Окаяма, предава Kyodo.