Откраднаха бижута за $20,000 от къщата на Jessie J в Ел Ей

Д омът на Jessie J в Лос Анджелис бе ограбен, като крадците са отмъкнали бижута на стойност над 20 000 долара.

Британската певица, чието истинско име е Джесика Корниш, разделя времето си между Обединеното кралство и САЩ. Тя живее в Ел Ей с дългогодишния си партньор, баскетболиста Чанан Сафир Колман, и сина им Скай, който се роди през май миналата година.

Според TMZ изпълнителката е най-новата знаменитост, станала мишена на престъпна банда, която се фокусира върху високопоставени лица в Южна Калифорния.

