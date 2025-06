Отидох в кафене на смъртта – и се научих как да живея много по-щастлив живот

Журналистката Елизабет Маккафърти сподели за The Guardian как среща с будистки монаси в "Кафене на смъртта" я променя завинаги и я прави по-щастлива от всякога:

Седях в кръг от непознати – наполовина будистки монаси, наполовина болезнено любопитни членове на обществото, когато някой зададе един от най-дълбоките въпроси, които някога съм чувала. Бях в „Кафене на смъртта“ в местния будистки център в Южен Лондон. Табла с бисквити се предаваше от ръка на ръка, докато хората отпиваха от чашите си с горещ чай. На 29 години бях един от най-младите участници в този неформален разговор за смъртта и умирането, организиран като част от инициатива за насърчаване на по-открита дискусия за края на живота.

По време на срещата, хората споделяха спомени за починалите си близки, връщаха се към радостните мигове, които са преживели заедно. Една жена ме попита какво ме е довело тук на тази възраст. Огледах се, преди да споделя неща, които никога дотогава не бях изричала дори пред собствените си приятели и семейство.

Започнах да разказвам как дълго време съм обмисляла самоубийство. В края на тийнейджърските ми години и началото на двайсетте мислите и тревогите ми бяха като окови, често се чувствах неразбрана и самотна.

След като потърсих професионална помощ и получих диагноза аутизъм, изпитвах вина и срам, че не съм оценявала истинската ценност на живота. Чувствах съжаление, че съм пропиляла това, което мнозина наричат най-хубавите години. Реших да казвам „да“ на всяка възможност, за да наваксам всичко пропуснато: впусках се в разнообразни творчески проекти, пътувах, пишех книги и сценарии, снимах филми и организирах тематични вечери.

