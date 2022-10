Русия: Камионът, взривен на Кримския мост, е минал по маршрут, включващ България

Р ъководителят на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин каза, че камионът, взривен на Кримския мост, е минал по маршрут, включващ България, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Бастрикин заяви на среща с руския президент Владимир Путин,

че маршрутът, по който се е придвижил камионът, е установен.

„Това са България, Грузия, Армения, Северна Осетия, Краснодарският край“, каза Бастрикин.

По думите му са установени също така превозвачите – лица, участвали в организацията на придвижването на камиона.

