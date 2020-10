Организацията за забрана на химическите оръжия потвърди, че Навални е отровен с новичок

О рганизацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) заяви, че в кръвта на руския опозиционер Алексей Навални е открито вещество от типа на "новичок", предадоха Франс прес и Ройтерс.

Навални беше лекуван в Берлин миналия месец за възможно отравяне с този нервнотоксичен газ.

Пробите от кръвта и урината на Навални са съдържали холинестеразен инхибитор, подобен на две химически вещества от групата на "новичок", които бяха забранени от ОЗХО през 2019 г.

"Няма съмнение, че нервнотоксичното вещество "новичок" е било използвано за отравяне на Алексей Навални. Всяка употреба на забранено химическо оръжие е повод за сериозно безпокойство", написа в Туитър британската делегация в ОЗХО.

Правителството на Германия проучва подробния доклад на ОЗХО за Алексей Навални и отново призовава Русия да даде обяснения, предаде ТАСС.

Критикът на Кремъл Алексей Навални заяви, че руските разузнавателни служби са го отровили с нервнопаралитично вещество, защото властите го смятат за заплаха преди парламентарните избори догодина.

"Те разбраха, че имаше големи, големи проблеми, заплашващи ги преди изборите за Държавната дума", казва той в продължило повече от два часа видеоинтервю за руски блогър в социалната мрежа YouTube, посочва Reuters.

