Опасност: Ураганът "Лий" запазва мощта си

О чаква се ураганът "Лий", мощна буря от категория 3, да премине достатъчно далеч на север от Пуерто Рико и американските Вирджински острови, но може да се окаже опасен за Източното крайбрежие на САЩ от днес нататък, обяви американският Национален център по ураганите, цитиран от Ройтерс.

"Лий", който вече се намира на около 505 километра североизточно от северните Подветрени острови в Карибско море, събира съпътстващи ветрове от 185 км/ч, посочват метеоролозите. Бурята се придвижва в посока запад-северозапад със 17 км/ч, но в следващите два дни е възможно "постепенно засилване на пориви", предупреждават от центъра.

Според метеорологичната служба е прекалено рано да се каже какви поражения би нанесъл ураганът "Лий" - ако въобще нанесе - на Източното крайбрежие на САЩ, на канадския атлантически бряг или на Бермуда през следващата седмица, най-вече защото се очаква да намали скоростта си на придвижване.

On the heels of #Lee and Margot is #invest97L and it’s larger relative near Africa. These two should blend in time. Given it’s the heart of the hurricane season and the entire basin is ripe, this new system may follow a similar path that Lee has traveled thus far. By NEXT… pic.twitter.com/O4SitQiZ5x