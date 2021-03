Опасност от цунами след земетресение край Нова Зеландия

З еметресение с магнитуд от 6,9 бе регистрирано днес край бреговете на Нова Зеландия, предаде Франс прес, като се позова на Геофизичния институт на САЩ, предаде БТА.

Силният трус е станал на сравнително малка дълбочина от 10 километра под морското дъно, с епицентър на 180 километра североизточно от Гисбърн.

Жители на града заявиха, че са усетили земетресение със средна сила.

"На основание на предварителните параметри на труса, смятаме, че са възможни опасни вълни цунами, които могат да достигнат бреговете в радиус от триста километра от епицентъра", заяви базираният на Хаваите Център за сигнализиране за вълни цунами в Тихия океан.

Новозеландската национална служба за справяне с извънредните ситуации каза, че преценява дали е възможно вълни цунами да достигнат крайбрежието на страната, съобщи Асошиейтед прес

Initially in as a 7.3 and now revised to a 6.9, a strong earthquake has struck just off the northeast coast of New Zealand. pic.twitter.com/73YayIBsSP