ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

Р ъководителят на службата по хуманитарни въпроси на ООН Том Флетчър предупреди за настъпването на "всеобщ глад" и "разпадане" на Южен Судан на фона на все по-ожесточените битки и на намаления личен състав на мироопазващата мисия на ООН в страната, предаде Франс прес.

"При посещението ми в Южен Судан преди няколко седмици отново и отново усещах чувството за безнадеждност и безпомощност", заяви Флетчър пред Съвета за сигурност на ООН.

"И причината за това е разбираема. Най-младата страна в света се изправя пред опасен обрат. Все по-обострящ се конфликт, все повече разселвания, ширещ се глад и болести, все повече атаки срещу хуманитарните работници, а финансирането намалява", подчерта той.

Флетчър призова Съвета за сигурност да предприеме незабавни мерки, за да предотврати "ширещия се масов глад" и "разпадането" на Южен Судан.

"Мирното население продължава да плаща цената на засилването на бойните действия" в Южен Судан, каза новата ръководителка на мироопазващата мисия на ООН в страната Анита Кики Гбехо.

Същевременно мисията е трябвало да намали личния си състав с 25 до 30%, което се дължи на бюджетна криза, засягаща всички мисии на ООН, най-вече заради просрочените вноски на САЩ.

Докато Съветът за сигурност на ООН трябва да вземе решение относно подновяването на мандата на мисията до края на този месец е важно да признаем дилемата, пред която се изправяме – мащабът и спешните нужди на място повече не отговарят на дългосрочните ангажименти и на необходимите инвестиции, за да се постигне амбициозната цел за установяване на траен мир, предупреди Гбехо.

Южен Судан, създаден през 2011 г. след разделянето на Судан, е арена на поредица от смъртоносни конфликти, откакто обяви независимост.

През последните седмици се наблюдава засилване на сраженията между правителствените сили, верни на президента Салва Киир и опозиционните милиции на Риек Мачар, вицепрезидента, който беше отстранен от длъжност и който е под домашен арест от една година, припомня АФП.