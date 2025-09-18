Свят

Олигархът, обвинен в "кражбата на века", остава в Гърция - екстрадицията спряна

Бизнесменът и бивш политик Владимир Плахотнюк е издирван от Кишинев за изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г.

18 септември 2025, 10:08
Владимир Плахотнюк   
Източник: БТА/AP

Г ърция е спряла екстрадицията към Молдова на бизнесмена и бивш политик Владимир Плахотнюк, който е издирван от Кишинев във връзка с „кражбата на века“ – изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г., предаде агенция Ройтерс, като се позова на главната прокуратура на Молдова и гръцки съдебен източник.

По-рано гръцки съд разреши екстрадицията на Плахотнюк в Молдова, която се очакваше следващата седмица, броени дни преди парламентарните избори на 28 септември.

„Екстрадицията на Владимир Плахотнюк в Република Молдова е спряна без да е посочена причина“, съобщиха от кабинета на главния прокурор на Молдова и уточниха, че са били информирани за решението от Интерпол.

Петдесет и деветгодишният Плахотнюк отрича да е извършил нещо нередно.

Гръцки съдебен източник, пожелал анонимност, заяви вчера, че Министерството на правосъдието на Гърция е замразило екстрадицията, тъй като Плахотнюк е разследван и от Румъния за фалшификация и е било поискано той да даде обяснения пред съда по този случай.

Молдовският олигарх бе арестуван на 21 юли на летището в Атина, докато се готвеше да замине за Дубай. Гръцката полиция действа по заповед за арест от Интерпол, издадена през февруари, в която се посочва, че Плахотнюк има 16 паспорта, включително румънски, мексикански и руски.

Той е главният заподозрян по случая с изчезването на 1 млрд. долара от молдовската банкова система през 2014 г. Тогава тази сума се е равнявала на 12 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на бившата съветска република. Обвиненията включват участие в престъпна организация, пране на пари, даване на подкупи и измами.

Русия също иска екстрадиция на Плахотнюк по обвинения, свързани с наркотици, посочва Ройтерс.

Премиерът на Молдова Дорин Речан написа във Фейсбук, че молдовските граждани искат да знаят, че всеки е отговорен пред закона и че този процес (случаят на Плахотнюк) не е спрян. „Институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, написа премиерът.

В изявление в социалните мрежи този месец Плахотнюк описа обвиненията срещу себе си като „клевета и политическа омраза“.

Преди да напусне Молдова Плахотнюк бе лидер на Демократичната партия в периода 2016-2019 г., която бе част от управляващата коалиция по онова време.

Владимир Плахотнюк заяви в петък от Гърция, че иска да се върне в родината си, за да изчисти името си, предаде агенция Ройтерс.

„Искам да се върна в страната, за да докажа своята невинност пред правоприлагащите власти или най-малко пред това, което е останало от тях след така наречените реформи“, написа Плахотнюк в социална мрежа, след като бе задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с „кражбата на века“ – изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г. По това време тази сума се е равнявала на 12 процента от брутния вътрешен продукт на страната, припомня Ройтерс.

Плахотнюк твърди, че обвиненията срещу него са основани на „клевета и политическа омраза“. 

Той е бивш депутат и е смятан за един от най-богатите молдовци.

Миналата седмица Плахотнюк се съгласи да бъде екстрадиран в Молдова и обеща да сътрудничи на международните съдебни органи. Молдовското правителство, което иска да присъедини Молдова към ЕС до 2030 г., отдавна се опитва да постигне връщането на олигарха в страната.

Плахотнюк смята, че молдовските власти ще опитат да забавят екстрадицията му за след парламентарните избори на 28 септември, на които е възможно проевропейската партия на президента Мая Санду Партия на действието и солидарността (PAS) да загуби мнозинството си в парламента. 

Според Плахотнюк неговото връщане в Молдова може "да изкара истината наяве".

Говорителката на Партията на действието и солидарността Адриана Влас отхвърли коментарите на Плахотнюк и заяви, че страната иска съдебната система да действа.

Петдесет и деветгодишният Плахотнюк избяга от Молдова през 2019 г. Той бе арестуван на летището в Атина миналия месец на път за Дубай. На негово име е издадена заповед за арест от Интерпол по обвинения в участие в престъпна организация, пране на пари и измами.

Плахотнюк бе лидер на Демократическата партия в Молдова от 2016 г. до 2019 г., която тогава бе част от управляващата коалиция. Заемал е и поста заместник-председател на парламента.

През юни 2019 г. Плахотнюк избяга от Молдова в САЩ, но през 2020 г. бе обявен там за "персона нон грата" и местонахождението му беше неизвестно в продължение на години.

Влиятелният бизнесмен и политик беше добавен към списъка със санкции на Държавния департамент на САЩ през 2022 г. за предполагаема корупция, припомня АП.

Източник: БТА, София Георгиева    
Владимир Плахотнюк Екстрадиция Молдова Гърция Кражбата на века Пране на пари Корупция Банкова система Олигарх Интерпол
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
