Огромен пожар гори в небостъргач в Анкара

Г олям пожар избухна в бизнес център в турската столица Анкара, съобщи вестник Сабах. Пожарът е избухнал около 17.30 часа местно време.

Евакуираха 70 украински деца от горящ хотел в Китен

На мястото веднага са пристигнали няколко пожарни екипа, които са евакуирали голяма част от хората и са започнали гасене.

От високата сграда се издига гъст дим, виждат се и пламъци. От високите етажи са започнали да падат отломки. Целият район е блокиран от полиция.

Огромен пожар на арабски небостъргач

По първоначална информация огънят е тръгнал от 5-ия етаж на сградата по неизвестни засега причини. Пламъците бързо са обхванали горните етажи.

Breaking: There is a major fire at Via Tower in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/0uqghI3F9y