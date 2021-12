Естакада се срути в Китай, жертви

Ч етирима души загинаха, а осем бяха ранени, при срутване на пътна естакада в град Ечжоу, в централната китайска провинция Хубей в събота, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

