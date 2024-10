Престъпници крадат милиони от банкомати в Европа: Защо Германия е в центъра на атаките

В ранните часове на четвъртък, 23 март 2023 г., жителите на германския град Кронберг бяха събудени от серия експлозии. Престъпници взривиха банкомат, разположен под жилищен блок в централната част на града.

Атаката нанесе сериозни щети на сградата и наложи евакуацията на жителите. Според местни медии, свидетели са видели мъже в тъмни дрехи да бягат с черна кола към близката магистрала.

Престъпниците успяха да откраднат 130 000 евро в брой, а съпътстващите щети възлизат на около половин милион евро, според доклад на Федералната служба на криминалната полиция на Германия (BKA).

През последните години престъпни групи в Европа се насочват все по-често към банкоматите като по-безопасна алтернатива на банковите обири.

В Германия, най-голямата икономика в Европа, крадците взривяват повече от един банкомат дневно през последните години. В страна, където парите в брой все още преобладават като метод на плащане, кражбите могат да се окажат изключително доходоносни, с приходи от стотици хиляди евро за едно нападение.

Европол предприема действия срещу грабежите, организирайки трансгранични операции с цел неутрализиране на престъпните мрежи, които стоят зад тях.

По-рано този месец германските, френските и холандските власти арестуваха трима членове на престъпна мрежа, извършвала атаки срещу банкомати с експлозиви, съобщиха от Европол. Смята се, че от 2022г. насам задържаните са откраднали милиони евро и са нанесли съпътстващи щети на подобна стойност.

Престъпната мрежа е използвала локации във Франция като скривалища и е разчитала на коли за бягство, наети от френска компания за отдаване под наем.

Арестите бяха част от по-широка операция на германските, френските и холандските следователи, при която правоприлагащите органи претърсиха компании за коли под наем, чиито превозни средства са били използвани за бягство след нападенията.

Европол отбелязва, че извършителите са използвали предимно мощни експлозиви изработени от фойерверки, за да взривят банкоматите – опасна тактика, която води до тежки щети. През 2023 г. грабежите в Германия предизвикаха вторични щети на стойност 28,4 милиона евро, според данни от BKA.

Бандите, базирани предимно в Холандия, „поемат изключителни рискове и действат безскрупулно“ както по време на самите грабежи, така и на последвалите бягства с мощни превозни средства. Избраните банкомати често се намират в по-тихи жилищни райони, което ги прави по-лесни цели. Според Европол, това предизвиква сериозни щети на сградите и жителите, като атаките могат да разрушат фасадите на сградите и да разпръснат стъкла.

В някои случаи те дори могат да завършат фатално.

На 11 ноември обир на банкомат в град Виернсхайм в германската провинция Баден-Вюртемберг доведе до жертви. След като откраднаха 40 000 евро, трио от холандски престъпници опита да избяга с висока скорост в откраднат VW Golf. Преследвани от полицията, те се движиха в грешната посока по германската магистрала А6.

Двама от тримата престъпници бяха заловени на спирка за почивка, но 30-годишният шофьор избяга и продължи да шофира в насрещното движение с до 200 километра в час, докато не се сблъска челно с микробус.

Шофьорът и пътникът в камиона бяха тежко ранени, като пътникът почина в болница няколко дни по-късно. Престъпникът, който също беше сериозно ранен, беше арестуван и по-късно осъден на доживотен затвор.

Нарастваща заплаха

Германия се е превърнала в основна цел за бомбени атаки срещу банкомати в Европа, главно заради популярната тенденция да се плаща в брой.

Страната разполага с над 51 000 банкомата, докато Холандия има около 5 000. По-голямата част от 83,3 милиона германци могат да достигнат до най-близкия банкомат в радиус от един километър, според данни на централната банка Bundesbank.

Въпреки че много европейски съседи преминаха на безкасови разплащания заради пандемията от Covid-19, парите в брой все още играят важна роля в Германия. Половината от всички транзакции през 2023 г. са извършени с банкноти и монети, според Bundesbank. Някои считат, че плащането в брой осигурява по-високо ниво на поверителност и им позволява да контролират разходите си.

Проучване на Bundesbank от 2016 г. установи, че парите в брой са особено разпространени сред по-старите поколения германци, което може да е свързано с историческите събития в страната и нежеланието ѝ да приеме напълно дигитализацията.

„Нито цифровизацията, нито пандемията успяха да изгонят парите в брой. Що се отнася до извършването на плащания, парите в брой остават най-популярният метод в Германия“, заяви Йоханес Беерман от Bundesbank в прессъобщение след пандемията през 2022 г.

Германия също е идеална мишена за трансгранична престъпност: съседната Холандия и свързаните с магистрали, от които някои нямат ограничения на скоростта, предоставят удобни маршрути за бягство.

Спадът на броя на банкоматите в Холандия и прилагането на усилени мерки за сигурност, направиха банкоматите по-трудни за ограбване, според информация от Холандската полиция.

Доклад на BKA от 2023 г. подчертава, че обирите на банкомати в Германия нарастват от 2005 г. насам, въпреки че е отчетен лек спад между 2022 и 2023 г. Въпреки това, Германия регистрира общо 461 грабежа през 2023 г. – вторият най-висок брой от началото на проучването през 2005 г.

