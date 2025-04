Защо нападенията от "обладани" морски лъвове срещу хора зачестяват?

В продължение на 20 години Арджей ЛаМендола намира спокойствие в океана, предаде BBC.

Но миналия месец, край бреговете на Южна Калифорния, тази илюзия за безопасност изчезва, когато морски лъв се хвърля върху него, хапе го и го събаря от сърфборда му.

„Изглеждаше обладан“, написа ЛаМендола в публикация във Facebook, като описа животното, замесено в инцидента северно от Лос Анджелис, като „диво, почти демонично“.

По-късно сърфистът научил, че животното е страдало от токсикоза, причинена от домоева киселина – неврологично разстройство, предизвикано от вреден цъфтеж на водорасли. То е само едно от десетките болни животни, които наскоро бяха забелязани по плажовете на Калифорния. Много от тях показват симптоми като гърчове и силна летаргия, а токсинът често се оказва фатален.

Този конкретен цъфтеж на водорасли се наблюдава вече четвърта поредна година по цялото калифорнийско крайбрежие, пораждайки опасения, че може да се превърне в ежегодно явление. Тази година цъфтежът започна по-рано от обичайното и се разпростря на близо 595 км по емблематичното южнокалифорнийско крайбрежие.

Когато ЛаМендола стигнал до брега, неопреновият му костюм бил разкъсан, той кървял и бил откаран в болница. „Имах чувството, че бях преследван“, споделя той.

Южно от мястото на този инцидент, 15-годишната Фийби Белтран полагала тест по плуване в Лонг Бийч, за да стане спасител, когато също била многократно ухапана от морски лъв.

„Просто бях толкова уплашена, толкова шокирана, но усещах и огромната болка в ръцете си, отново и отново“, разказва тийнейджърката пред местни американски медии.

NEW: Surfline video shows a surfer in Southern California fend off an aggressive sea lion. A toxic algae bloom along the coast continues to cause some sea lions to act aggressive towards surfers and swimmers. pic.twitter.com/oBEH4qnft4

Двете последователни атаки привлякоха международно внимание и предизвикаха тревога сред хората, които наричат Калифорния и нейните известни плажове свой дом. Макар подобни инциденти да са редки, експерти предупреждават, че броят на животните, болни заради токсичните водорасли, изглежда се увеличава.

Джон Уорнър, главен изпълнителен директор на Центъра за грижа за морски бозайници в Лос Анджелис – организация, която лекува морски животни, пострадали от токсина – обяснява пред BBC, че тези създания не са „естествено агресивни или предразположени към атаки срещу хора“, но токсините влияят на поведението им.

„Тези животни реагират на това, че са болни“, пояснява той. „Те са дезориентирани и най-вероятно изпитват гърчове, затова сетивата им не функционират нормално и реагират с уплаха.“

Как се разболяват животните?

The incident comes after sea lions along the California coast have reportedly been displaying strange behavior, likely due to a harmful algae bloom impacting the region, according to marine researchers.



Read more: https://t.co/Epn94N6Dgx pic.twitter.com/wBYdPlcvgm