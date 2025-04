J-36: Китай напредва в разработката на шесто поколение самолети

П оявиха се нови изображения на един от най-иновативните бойни самолети на Китай — изтребител с три двигателя и без опашка, с конфигурация на летящо крило, който западни анализатори са нарекли J-36, предава CNN .

Не е ясно кога са заснети въпросните кадри, но в понеделник те се появиха в китайските социални мрежи и показват самолета в полет над магистрала близо до пистата на компанията Chengdu Aircraft Industry Group — заводът в провинция Съчуан, където се смята, че е произведен новият изтребител.

Снимки на J-36 за първи път се появиха в китайски социални мрежи в края на миналата година, бързо привличайки вниманието на авиационни ентусиасти и военни анализатори. Още изображения се разпространиха онлайн миналия месец.

Смята се, че този самолет е изтребител от шесто поколение, включващ най-новите достижения в областта на технологията, авиониката, задвижването и аеродинамиката на конструкцията.

Военният авиационен експерт Дейвид Ченчиоти, бивш офицер от италианските военновъздушни сили, заяви на своя уебсайт The Aviationist, че видеото предоставя добър поглед върху дизайна на J-36.

„Разположението на трите двигателя — с два въздухозаборника под крилата и един монтиран на гърба зад пилотската кабина — се различава от обичайната двудвигателна конфигурация, използвана при повечето съвременни изтребители. Тази конфигурация може да осигури предимства по отношение на тягата и надеждността“, пише Ченчиоти.

Той също така посочва, че пространството по корема на самолета показва място за вътрешни оръжейни отсеци, което би му позволило да носи ракети с далечен обсег.

Ако се потвърдят данните за J-36, това би означавало, че Китай се доближава до САЩ, а може би дори ги изпреварва, в надпреварата за създаване на изтребител от шесто поколение.

Понастоящем пето поколение изтребители на САЩ – двудвигателният F-22 и еднодвигателният F-35 – се считат за най-добрите в света, макар че Китай също разполага с два изтребителя от пето поколение — J-20 и J-35. За разлика от американските машини, китайските все още нямат доказан боен опит и ефективност.

