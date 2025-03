Иран, Русия и Китай със съвместни военни учения

В оенноморските сили на Иран, Русия и Китай ще проведат военни учения край бреговете на Иран в опит да засилят сътрудничеството, съобщава АФП.

Трите държави, които споделят общото желание да се противопоставят на това, което определят като американска хегемония, са провеждали подобни учения в региона през последните години.

Ученията „ще започнат на 11 март в пристанището Чабахар“, разположено в югоизточната част на Иран, на брега на Оманския залив, като продължителността им не се уточнява.

Oчаква се да участват „военни кораби и бойни и спомагателни плавателни съдове на китайските и руските военноморски сили, както и военни кораби на иранските военноморски сили на армията и на Революционната гвардия“ - идеологическото звено на иранската армия.

Русия, Китай и Иран с обща демонстрация на военна сила

Ученията ще се проведат „в северната част на Индийския океан“ и имат за цел „да укрепят сигурността в региона и да разширят многостранното сътрудничество между участващите страни“.

