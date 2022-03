Нови немаркирани гробове в Канада

Властите в Канада разкриха 169 потенциални немаркирани гроба на територията на бивше католическо жилищно училище в Канада, съобщава местно племе в Алберта. За това разказват от CNN.

"Първата нация Капавено", която се намира на северозапад от Едмънтън, казва, че откритието е направено в бившето училище Сейнт Бернар. Потенциалните гробове са идентифицирани с помощта на радари и изображения от дронове, казаха служители.

Училището е едно от няколкото в Канада, което хиляди деца, предимно от коренното население, са били принудени да посещават, след като били разделени от семействата си между 19-ти век и 1990-те. Най-малко 150 000 деца от коренното население от цялата страна са били засегнати от тази практика, казва канадският премиер Джъстин Трюдо.

„Спомняме си опустошението, което нашите хора изпитаха, когато децата ни бяха насилствено отстранени от техните семейства и общност, за да бъдат настанени в тези училища“, казва шефът на Капавено Сидни Халкроу по време на пресконференция.

Халкроу казва, че информацията от оцелели, членове на общността, и архивни записи сочат, че няколко деца са починали по време на престоя си в училището. Католическата църква в Канада отваря училището Сейнт Бернар през 1894 г. и го закрива през 1961 г., според Канадския национален център за истина и помирение.

169 potential unmarked graves found at St. Bernard’s Indian Residential School in northern Alberta: "The first phase of the search covered only one acre of the vast property." https://t.co/N46IFXo0YS #cdnpoli #ResidentialSchools #Indigenous #FirstNations #abpoli

Разследването за намиране на немаркирани гробове на деца, за които се съобщава, че са загинали в училището, започва през октомври 2021 г. чрез съвместни усилия от Капавено и Института по прерийна и местна археология (IPIA) към Университета на Алберта.

„Бяха идентифицирани 169 потенциални гроба въз основа на анализ на аномалии в данните от радара, които имаха характеристики, свързани с немаркирани гробове“, каза директорът на IPIA Киша Супернант.

В рамките на шест дни бяха открити 115 потенциални гроба в съществуващото обществено гробище, където липсваха гробни знаци, според нея.

More than 200 bodies have been found buried at what was Canada’s largest Indigenous residential school. It is a grim documentation of an assimilation program spanning decades which forced Indigenous children to attend Christian schools rampant with abuse. https://t.co/oCh4HL1OHU