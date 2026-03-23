Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

С ъветът по отбраната на Иран е заплашил да разположи мини, за да блокира целия Персийски залив, ако иранските брегове или острови бъдат атакувани, съобщиха държавните медии в понеделник, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

„Единственият начин за преминаване през Ормузкия проток за неучастващи във военни действия държави е чрез координация с Иран“, се казва в изявление на високопоставения орган по сигурността, цитирано от полуофициалната агенция Fars News.

„Всеки опит на враг да атакува иранските брегове или острови“ ще доведе до това „всички маршрути за достъп и комуникационни линии в Персийския залив и крайбрежията да бъдат минирани с различни морски мини“, се казва още в изявлението на Съвета по отбраната.

„Целият Персийски залив на практика ще бъде блокиран и отговорността за това ще лежи върху заплашващия“, се добавя в него.

Предупреждението идва след като иранските военни заявиха, че ще затворят Ормузкия проток и ще атакуват регионална инфраструктура, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахата си да бомбардира електроцентралите на страната, в случай че ключовият воден път не бъде отворен отново до понеделник вечерта.