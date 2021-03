Нов трус край Нова Зеландия, предупреждение за цунами

П редупреждение за цунами беше издадено след земетресение с магнитуд 7,8 близо до необитаемите тихоокеански острови Кермадек, които са част от Нова Зеландия, съобщиха властите, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Земетресението беше предшествано от два труса със сила 7,4 и 6,9 в същия район. То е станало на около 1000 км от новозеландските брегове към 8.28 ч. местно време в петък (19.28 ч. по Гринуич днес), съобщи Американският геофизичен институт.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че са възможни опасни вълни край Нова Зеландия, Тонга, Самоа, островите Кук, Фиджи, както и островите Уолис и Футуна. Нова Зеландия нареди евакуация в някои райони.

Според Ройтерс новото земетресение е било с магнитуд 7,4, а предишното - със сила 7,2. Според агенцията по-ранният трус е станал на около 900 км източно от Северния остров на Нова Зеландия и е бил усетен от десетки хиляди хора. След него Националната служба за справяне с извънредни ситуации издаде предупреждение за цунами, което впоследствие беше отменено.

По-рано днес земетресение с магнитуд от 6,9 бе регистрирано край бреговете на Нова Зеландия,

предаде Франс прес, като се позова на Геофизичния институт на САЩ.

Силният трус е станал на сравнително малка дълбочина от 10 километра под морското дъно, с епицентър на 180 километра североизточно от Гисбърн.

Жители на града заявиха, че са усетили земетресение със средна сила.

"На основание на предварителните параметри на труса, смятаме, че са възможни опасни вълни цунами, които могат да достигнат бреговете в радиус от триста километра от епицентъра", заяви базираният на Хаваите Център за сигнализиране за вълни цунами в Тихия океан.

Новозеландската национална служба за справяне с извънредните ситуации каза, че преценява дали е възможно вълни цунами да достигнат крайбрежието на страната, съобщи Асошиейтед прес

