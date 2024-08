Колко голяма заплаха е новият щам на маймунската шарка?

С ветовната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация в световен мащаб, тъй като нов щам маймунска шарка се разпространява в Африка със застрашителна скорост.

Регистриран бе и първи случай на щама в Европа.

„Лице, потърсило помощ“ в Стокхолм, “е диагностицирано с маймунска шарка, причинена от вариант Clade I. Това е първият случай, причинен от този щам, който е диагностициран извън африканския континент“, се казва в изявление на агенцията, цитирано от АФП.

В сряда официални лица обявиха, че огнището на щама в Демократична република Конго вече е „извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международна важност“.

За втори път в рамките на три години СЗО обявява епидемия от морбили за извънредна ситуация в световен мащаб.

По данни на СЗО броят на регистрираните до момента случаи през тази година вече е надхвърлил миналогодишния - над 15 600 случая, регистрирани са и 537 смъртни случая.

How does #mpox spread and what is the risk to the rest of the world? | World News | Sky News It’s an endemic, not a pandemic, yet. https://t.co/gqNfII5PW8

Но какво представлява маймунската шарка, какви са симптомите, как се лекува и какво се прави по отношение на епидемията?

Вирусното заболяване се среща предимно в Централна и Западна Африка. Неотдавнашното огнище се разпространи в 13 африкански държави, включително в някои от тях, в които досега не са регистрирани случаи на морбили.

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) за първи път заболяването е идентифицирано при лабораторни маймуни.

Повечето случаи са леки, но могат да бъдат смъртоносни.

Заболяването се разпространява чрез близък контакт със заразени хора, включително по полов път, като последното огнище на континента започна с разпространението на ендемичен щам, известен като Clade 1.

Появилият се нов вариант, известен като Clade 1b, изглежда се разпространява по-лесно чрез близък контакт, особено сред децата.

Жан Клод Удахемука от университета в Руанда заяви миналия месец, че Clade 1b е „несъмнено най-опасният от всички известни досега щамове на маймунската шарка“.

Какви са симптомите?

Общите симптоми на маймунската шарка са кожен обрив или гнойни лезии, които могат да продължат от две до четири седмици.

Обривите могат да бъдат разположени навсякъде по тялото и при някои хора може да се появи само един, а при други - стотици или повече.

Това са други симптоми, изброени от CDC:

- Треска

- Втрисане

- Подуване на лимфните възли

- Изтощение

- Мускулни болки и болки в гърба

- Главоболие

- Респираторни симптоми (напр. болки в гърлото, запушване на носа или кашлица)

Според СЗО хората могат да започнат да се чувстват зле, преди да получат обрив или кожни лезии, докато при други кожните симптоми могат да бъдат първият или единственият признак.

Според Леандре Мурхула Масирика, координатор на изследванията в провинция Южно Киву, новото направление има същите симптоми като другите, но те са по-тежки.

How does mpox spread and what is the risk to the rest of the world? - Sky News another spike scam to make profit it’s for the pharmas by the corrupt ⁦@WHO⁩ https://t.co/mN8WiEhlzq