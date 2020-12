Николай Младенов отказа поста на специален пратеник на ООН за Либия

Б ългарският дипломат Николай Младенов няма да може да поеме ролята на пратеник на световната организация за Либия догодина поради "лични и семейни причини". Toва е казал самият той на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, заяви днес говорител на Организацията, цитиран от "Ройтерс".

Bulgarian diplomat Nickolay Mladenov has told U.N. Secretary-General Antonio Guterres he will be unable to take up the role as U.N. #Libya envoy next year due to “personal and family reasons,” a U.N. spokesman said on Tuesday. https://t.co/fP9d7Y1D2d