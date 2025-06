Беларуска опозиционна фигура: Невъзможно е да се умиротвори Путин или Лукашенко – те не се променят

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди за заплахата, която представлява Беларус, чийто авторитарен лидер Александър Лукашенко е най-близкият съюзник на руския президент Владимир Путин, пише Newsweek .

„Попитайте разузнаването си какво планира Русия това лято в Беларус“, заяви Зеленски пред репортери във Вилнюс, Литва, в понеделник.

Коментарът му последва съобщението на управляващия режим в Минск, че съвместните стратегически военни учения „Запад-2025“ с Русия ще се проведат във вътрешността на Беларус.

Франак Вячорка, главен политически съветник на Светлана Тихановская – лидер на беларуския опозиционен фронт срещу авторитарното управление на Лукашенко – заяви във вторник, че ученията включват „враждебни сценарии“ срещу Запада.

President @ZelenskyyUa is right: Europe must act united to stop Putin now.



Belarus has become Russia’s launchpad—but Belarusians reject this war.



Freedom in our region is indivisible. A free Ukraine needs a free Belarus.



Democracy in Belarus is essential to Europe’s security. pic.twitter.com/FXn3lcTiRp