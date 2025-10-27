Невероятно, но факт: Камерун преизбира 92-годишния президент за осми път

Най-възрастният действащ световен лидер - Пол Бия, който е на 92 години

П резидентът на Камерун Пол Биa бе преизбран за осми мандат, който може да го задържи на власт почти до 100-годишна възраст, съгласно официалните резултати, обявени в понеделник от Конституционния съвет на Централноафриканската страна, съобщи CNN .

„Така се обявява за избран за президент: кандидатът Пол Биa“, заяви Клемънт Атангана, председател на Конституционния съвет.

Биa, на 92 години, заема поста от 1982 г. и оттогава държи стегнат контрол върху властта, като премахна ограничението за мандати през 2008 г. и печели преизбирания с убедителни резултати.

Тази година най-сериозното предизвикателство за него дойде от Исa Чирома Бакари, бивш правителствен говорител и министър на заетостта, в края на 70-те си години, който по-рано през годината се разграничи от Биa и проведе кампания, събираща големи тълпи и подкрепа от коалиция на опозиционни партии и граждански организации.