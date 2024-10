Недоносени бебета бяха натровени със спирт в Кипър

С едем недоносени бебета бяха натровени със спирт в болница в Северен Кипър. Според първоначалната информация причината за едновременното влошаване на състоянието на кърмачетата е, че медицинска сестра случайно е приготвила млякото им за хранене с чист спирт вместо с вода, съобщава NOVA.

