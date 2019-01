В неделя, когато по-голямата част от САЩ беше скована от полярни температури, президентът Доналд Тръмп се възползва от възможността да направи коментар за климата.

„Бъдете внимателни и се опитайте да останете по домовете си. Големи части от страната са затрупани от голямо количество сняг, а температурите са почтирекордно ниски. Удивително е колко е голяма тази система. Няма да е зле да имаме малко от доброто старо глобално затопляне сега!“, написа държавният глава в социалната мрежа Туитър.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!