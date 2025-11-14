„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

K-pop звездата Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло. Инцидентът се случи на 9 ноември, пише New York Post.

Певицата падна на сцената, докато изпълняваше хита си „Bubble Pop“ на музикален фестивал в Макао, специален административен район на Китай.

След здравословния инцидент Хюна се обърна към последователите си в социалните мрежи с извинение.

„Наистина много съжалявам... Мина малко време от предишното шоу, въпреки че исках да покажа добър външен вид“, сподели тя в публикация, написана първоначално на корейски и преведена чрез Google. Музикантката призна, че „не си спомня нищо“ от изпълнението.

„Отсега нататък ще се опитам да развия повече издръжливост и да работя усилено и последователно“, добави тя. „Би било чудесно, ако всичко върви по мое желание, но ще се опитам...!!“

Секцията за коментари под публикацията на Хюна беше залята от вълна от подкрепящи послания.

„Проблемът не е в издръжливостта или професионализма“, написа един фен. „K-pop компанията трябва абсолютно да разбере, че трябва да се отнася правилно към идолите си по отношение на здравето и работното натоварване. Дори като се има предвид тяхното виждане за това, идолите изглеждат по-красиви, когато са здрави и щастливи, отколкото когато са преуморени и се опитват да отслабнат ненужно и нездравословно. Как не могат да разберат това? Голяма подкрепа за вас.“

Друг коментира: „Който и да ви е казал да се извинявате, няма душа. Вероятно е същият човек, който е поставил здравето ви в това положение. Можете или да слушате тялото си и да си правите почивки, когато имате нужда, или тялото ви ще си вземе почивка и вероятно в неудобен момент.“

Трети добави: „Твърде млад си, за да се справяш с това. Психичното и физическото здраве вървят ръка за ръка. Хапни нещо днес, пий достатъчно течности и си почини.“

Сривът на Хюна идва след серия от нейни лични публикации в социалните мрежи, в които акцентът пада върху теглото ѝ. На 4 ноември поп звездата сподели снимка на кантар в Instagram, само дни преди участието си на фестивала в Китай.

В надписа Хюна признава, че все още има „дълъг път“, за да постигне идеалното си тегло.

Още в началото на октомври певицата публикува няколко снимки, на които изглежда, че се насърчава да отслабне допълнително.

Хюна започва кариерата си в K-pop с групата Wonder Girls през 2007 г. Дебютира като соло изпълнител през 2010 г. със сингъла „Change“.

През 2011 г. издава EP-то „Bubble Pop!“.

След старта на самостоятелната си кариера Хюна се включва и в други проекти, сред които групите Trouble Maker и Triple H.