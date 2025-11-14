Свят

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло

14 ноември 2025, 10:48
„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)
Източник: Getty Images

K-pop звездата Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло. Инцидентът се случи на 9 ноември, пише New York Post.

Певицата падна на сцената, докато изпълняваше хита си „Bubble Pop“ на музикален фестивал в Макао, специален административен район на Китай.

След здравословния инцидент Хюна се обърна към последователите си в социалните мрежи с извинение.

„Наистина много съжалявам... Мина малко време от предишното шоу, въпреки че исках да покажа добър външен вид“, сподели тя в публикация, написана първоначално на корейски и преведена чрез Google. Музикантката призна, че „не си спомня нищо“ от изпълнението.

„Отсега нататък ще се опитам да развия повече издръжливост и да работя усилено и последователно“, добави тя. „Би било чудесно, ако всичко върви по мое желание, но ще се опитам...!!“

Секцията за коментари под публикацията на Хюна беше залята от вълна от подкрепящи послания.

„Проблемът не е в издръжливостта или професионализма“, написа един фен. „K-pop компанията трябва абсолютно да разбере, че трябва да се отнася правилно към идолите си по отношение на здравето и работното натоварване. Дори като се има предвид тяхното виждане за това, идолите изглеждат по-красиви, когато са здрави и щастливи, отколкото когато са преуморени и се опитват да отслабнат ненужно и нездравословно. Как не могат да разберат това? Голяма подкрепа за вас.“

Друг коментира: „Който и да ви е казал да се извинявате, няма душа. Вероятно е същият човек, който е поставил здравето ви в това положение. Можете или да слушате тялото си и да си правите почивки, когато имате нужда, или тялото ви ще си вземе почивка и вероятно в неудобен момент.“

Трети добави: „Твърде млад си, за да се справяш с това. Психичното и физическото здраве вървят ръка за ръка. Хапни нещо днес, пий достатъчно течности и си почини.“

Сривът на Хюна идва след серия от нейни лични публикации в социалните мрежи, в които акцентът пада върху теглото ѝ. На 4 ноември поп звездата сподели снимка на кантар в Instagram, само дни преди участието си на фестивала в Китай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hyuna Kim (@hyunah_aa)

В надписа Хюна признава, че все още има „дълъг път“, за да постигне идеалното си тегло.

Още в началото на октомври певицата публикува няколко снимки, на които изглежда, че се насърчава да отслабне допълнително.

Хюна започва кариерата си в K-pop с групата Wonder Girls през 2007 г. Дебютира като соло изпълнител през 2010 г. със сингъла „Change“.

През 2011 г. издава EP-то „Bubble Pop!“.

След старта на самостоятелната си кариера Хюна се включва и в други проекти, сред които групите Trouble Maker и Triple H.

Хюна K-pop Срив Загуба на тегло Изпълнение Безпокойство на фенове Здраве на идолите Социални мрежи
Последвайте ни
Голяма авария по бул.

Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Ема Стоун е най-красивата жена в света според „гръцкото златно сечение“

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Нови милионни оферти за Карлос Насар: Ще напусне ли България?

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 14 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 16 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 14 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 15 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 9 минути

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 10 минути

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

<p>Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, твърдят, че били &quot;принудени&quot;</p>

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

България Преди 29 минути

"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата

Историческо постижение: Във ВМА са извършени бъбречни трансплантации

Историческо постижение: Във ВМА са извършени бъбречни трансплантации

България Преди 40 минути

Това е и единствената болница в България, в която се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

Свят Преди 46 минути

Обвиняемият е задържан за 72 часа; предстои искане за постоянен арест

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

Мъж намерен на пътя с тежка травма, не успяха да го спасят

България Преди 51 минути

На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояни

<p>&quot;Това е умишлено преценена атака&quot;&nbsp;</p>

Зеленски: Русия атакува Украйна с около 430 дрона и 18 ракети

Свят Преди 52 минути

Това посочи Зеленски в социалната мрежа "Екс"

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

ДСБ предлагат отпадане на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС

България Преди 59 минути

Законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги

Ариана Гранде

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Любопитно Преди 1 час

Лейди Гага

„Имам късмет, че съм жива“ - Лейди Гага със смразяващо признание

Любопитно Преди 1 час

Звездата признава, че е получила психически срив

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Свят Преди 1 час

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

България Преди 1 час

<p>Google пуска изкуствен интелект, който пазарува вместо вас</p>

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Технологии Преди 2 часа

Компанията използва момента, за да пусне нови умни функции

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

България Преди 2 часа

След Съвета за сигурност днес премиерът ще каже кой е особеният управител в "Лукойл", ще бъде едно лице, поясни Борисов

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Свят Преди 2 часа

Голямо проучване на Ipsos сред почти 10 000 избиратели в девет страни – седем в Европейския съюз, плюс Обединеното кралство и САЩ – установява, че около половината от избирателите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Свят Преди 2 часа

Измененията засилват контрола върху фирмите, опериращи критична инфраструктура и търгуващи с нефт и нефтени продукти

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Вижте първите снимки на Пи Диди в затвора

Edna.bg

Ливърпул и Ювентус по петите на ас на Байерн

Gong.bg

Самоубийство на 19-годишен ръгбист шокира спортния свят

Gong.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Nova.bg