Бедствие в Мисури: Бури и торнадо отнеха десетки животи, хиляди останаха без дом

П овече от 20 души са загинали след силни бури, връхлетели южните щати Мисури и Кентъки, съобщиха официални лица и местни медии.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешир заяви в X, че най-малко 14 души са загинали в резултата на бурите. Най-малко седем души са загинали в Мисури, съобщи „Вашингтон пост“.

„Кентъки, започваме днешния ден с тежката новина, че сме загубили най-малко 14 наши хора в бурите от снощи, но за съжаление се очаква този брой да нарасне, когато получим повече информация“, заяви Бешир. „Моля, молете се за всички наши засегнати семейства.“

Вестник „Вашингтон пост“ съобщи, позовавайки се на градските власти, че петима души са загинали в Сейнт Луис в щата Мисури.

„Нашият град скърби тази вечер“, заяви кметът Кара Спенсър. „Загубата на човешки живот и разрушенията са наистина ужасяващи“, добави тя.

Лошото време причини сериозни щети в Мисури, а в Уисконсин се образуваха торнада, заради които електричеството в района на Големите езера бе спряно. Лошите климатични условия доведоха до гореща вълна в Тексас.

Бурите вчера следобед отнесоха покриви на сгради, счупиха прозорци, изкорениха дървета и повредиха електрически кабели. Кметът на град Сейнт Луис Кара Спенсър каза, че са нанесени щети на повече от 5000 къщи, а около 10 000 души са останали снощи без електричество.

